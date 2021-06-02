Юдин рассказал, как будет складываться матч России и Канады на ЧМ по хоккею
- Reuters
«Это брендовый матч, здорово, что Россия и Канада сошлись на такой стадии. Мне интересно послушать жалобы канадцев на слабый состав. Так говорить не нужно. Это сильная команда, но мы их обыграем. В любом физическом состоянии они выступают в плей-офф», — заявил Юдин RT.
По его мнению, в ходе игры зрители увидят много стычек и хороший хоккей.
«Наши победят, и нужно просто выиграть чемпионат мира. Если мы будем сильными, то всегда будем выигрывать. Команда — это машина, и всё зависит от того, как её настроит тренерский штаб. Всё в наших руках. Хоккеистам просто необходимо правильно настроиться, и всё получится», — добавил он.
Ранее олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский выразил мнение, что сборная России становится сильнее с каждым матчем.