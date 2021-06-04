Фазель заявил, что у сборной России будет шанс реабилитироваться на следующем ЧМ

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.
Фазель заявил, что у сборной России будет шанс реабилитироваться на следующем ЧМ
  • globallookpress.com

«Все лидеры группы А едут домой — это такой чемпионат. Сборная России — хорошая команда, отлично играла на групповом этапе, но это спорт. Плюс играть против канадцев всегда сложно, какая бы сборная у них ни была. Команды Швейцарии и России были лучше на предыдущем этапе, но турнир для них закончен. Однако в следующем году будет совсем другой чемпионат мира в Финляндии, я надеюсь. И у российской сборной будет шанс реабилитироваться. Этим спорт и хорош», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира в Риге, в овертайме четвертьфинала уступив Канаде, которая в полуфинале встретится со сборной США, выбившей с турнира Словакию.  В другом матче 1/2 финала впервые за десять лет вышедшая в полуфинал Германия, обыгравшая по буллитам Швейцарию, встретится с Финляндией, победившей Чехию.

Ранее появился видеообзор четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею Россия — Канада.

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