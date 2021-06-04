Буллит-шедевр Нёбельса, 28 сейвов Олкинуоры и три гола США за семь минут: как завершились четвертьфиналы ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Латвии завершился первый раунд плей-офф. Германия обыграла Швейцарию в серии буллитов благодаря красивому броску Марцеля Нёбельса и теперь сыграет с Финляндией, которая с минимальным счётом одолела Чехию. США разгромили Словакию, забросив шесть шайб, и продолжат борьбу за медали во встрече с Канадой, которая выбила из розыгрыша Россию. О ключевых событиях четвертьфиналов — в материале RT.

Американский разгром

Первой командой, пробившейся в полуфинал чемпионата мира по хоккею в Риге, стала сборная США. Американцы в первом раунде плей-офф разгромили Словакию со счётом 6:1 и продлили беспроигрышную серию на турнире до семи матчей. Подопечные Джека Капуано впервые за три года вошли в четвёрку лучших команд первенства планеты.

Заняв первое место в своей группе, американцы по умолчанию были фаворитами четвертьфинала и подтвердили это уже по итогам стартового периода — на вратаря словаков Адама Гуску, неожиданно заменившего Юлиуса Гудачека, обрушилось 16 бросков со стороны хоккеистов из США. Он достойно выдержал почти две минуты игры «5 на 3», но затем пропустил три шайбы от Брайана Бойла, Колина Блэквелла и Конора Гарланда, набравшего десятое очко за результативность. Эти три гола уместились в 382 секунды игрового времени.

Были у американцев и поводы для расстройства. Ещё до перерыва Мэттью Бенирс и Мэтт Рой ушли в раздевалку из-за травм, а сразу после им пришлось две минуты отбиваться в меньшинстве. Словаки как раз разыгрались и попытались перевернуть ход игры. На 33-й минуте лучший бомбардир турнира Петер Цегларик отыграл одну шайбу, но вскоре Блэквелл снова поразил ворота Гуски.

В третьем периоде американцам так и не удалось вернуть игру полностью под свой контроль, однако при этом они здорово защищались, а свои моменты реализовывали с особой тщательностью. Пятую шайбу США забросил хоккеист украинского происхождения Александр Хмелевски, а незадолго до финальной сирены Гарланд поставил точку в матче. Впервые с 2016 года одной из команд удалось выиграть четвертьфинал с разницей в пять шайб. Американцы при этом пропустили всего девятый раз за турнир, в то время как ни одна другая команда уже на групповом этапе не обошлась без двузначного числа пропущенных шайб.

Победа Германии по буллитам

Впервые за пять лет в плей-офф чемпионата мира состоялась серия буллитов, по итогам которой определился второй обладатель путёвки в полуфинал. Она досталась сборной Германии, сенсационно обыгравшей Швейцарию. Немцы смогли спустя 11 лет войти в квартет лучших команд чемпионата мира, а без учёта домашних турниров они добились этого впервые с 1953 года.

Швейцарцы на протяжении всего матча атаковали реже своих оппонентов, но были при этом более удачливыми. В первом периоде счёт открыл подключившийся к атаке защитник Рамон Унтерзандер, а во втором отличился Фабрис Херцог. Немцы в каждом периоде вели по броскам, но за первые 59 минут лишь раз сумели пробить Леонардо Дженони — отличился Том Кюнхакль.

Швейцарский вратарь совершил больше 30 сейвов в основное время и должен был стать главным героем матча, но за 44 секунды до сирены в его ворота влетела вторая шайба. Немцы, сняв своего вратаря, устроили финальный штурм, который закончился точным броском защитника Леона Гаванке. Начинал же эту голевую атаку Марцель Нёбельс, чьё участие в матче было под вопросом из-за травмы, полученной в предыдущей игре с Латвией.

Десятиминутный овертайм не определил победителя, и тогда была назначена серия буллитов. Отличиться в ней удавалось только энхаэловцам Тимо Майеру и Доминику Кагуну, пока на лёд для последнего броска не вернулся Нёбельс. Он вынудил Дженони распластаться на льду, а сам забросил шайбу, едва держась за конец клюшки. Смелый и красивый буллит нападающего вывел немцев в полуфинал. Швейцария во второй раз подряд вылетела в четвертьфинале ЧМ, упустив своё преимущество на 60-й минуте — два года назад по такому же сценарию прошёл её матч с Канадой.

Победа Финляндии в битве вратарей

В вечерней сессии четвертьфинальных матчей победы тоже одержали команды, выступавшие в группе B. Сборная Канады в овертайме обыграла Россию, а Финляндия взяла верх над Чехией в игре, где всё решила одна единственная шайба.

С самого начала встреча финнов и чехов превратились в дуэль голкиперов Юхо Олкинуоры и Романа Вилла. Несмотря на то что команды показывали добротный хоккей, вратари не позволяли открыть счёт. Иногда, правда, этого не давали сделать и судьи. В конце первого периода произошёл крайне спорный эпизод, когда Ииро Пакаринен во время единственного розыгрыша большинства занёс шайбу, сбив при этом и Вилла, и ворота. После долгих раздумий арбитры всё-таки отменили гол.

Болельщикам пришлось ждать первого взятия ворот почти так же долго, как в матче России и Канады. Только в начале второй половины игры Ере Иннала добил шайбу после броска Пакаринена. Сразу после этого финны ушли в глухую оборону, предоставив Олкинуоре возможность проявить себя во всей красе. В третьем периоде чехи перебросали соперников со счётом 11:3, но финский вратарь остался непоколебим. Его 28 сейвов не позволили матчу перейти в овертайм и вывели действующих чемпионов мира в полуфинал. Там они сыграют с Германией, а Канада померится силами с США.