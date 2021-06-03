Бадюков высказался о вылете сборной России с ЧМ по хоккею после поражения от Канады

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.
Бадюков высказался о вылете сборной России с ЧМ по хоккею после поражения от Канады
  • AFP

«Позор? Такие слова ни в коем случае нельзя говорить, хотя у нас будет достаточное количество людей, которые захотят так сказать. Вечер для нас недобрый. Мы все переживали и болели за нашу сборную. К сожалению, я вспомнил, что мы на всех трёх крупных турнирах проиграли канадцам — на молодёжном, юниорском чемпионате мира и сейчас. Канадцы как камень преткновения в этом сезоне», — приводит слова Бадюкова «Матч ТВ».

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.

Ранее Андрей Николишин заявил, что не считает позором поражение сборной России от Канады в 1/4 финала ЧМ по хоккею.

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