Бадюков высказался о вылете сборной России с ЧМ по хоккею после поражения от Канады
- AFP
«Позор? Такие слова ни в коем случае нельзя говорить, хотя у нас будет достаточное количество людей, которые захотят так сказать. Вечер для нас недобрый. Мы все переживали и болели за нашу сборную. К сожалению, я вспомнил, что мы на всех трёх крупных турнирах проиграли канадцам — на молодёжном, юниорском чемпионате мира и сейчас. Канадцы как камень преткновения в этом сезоне», — приводит слова Бадюкова «Матч ТВ».
Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.
Ранее Андрей Николишин заявил, что не считает позором поражение сборной России от Канады в 1/4 финала ЧМ по хоккею.