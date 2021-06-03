Губерниев — о поражении от Канады в четвертьфинале ЧМ: проиграл тренер, команда и весь российский хоккей
- Reuters
«Сразу говорил, что это самая важная игра. И мы её проиграли. Канадцы, какой бы состав ни привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали. Хотя у нас сильнейший состав», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Он отметил, что сборная России должна была обыгрывать Канаду.
«Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли. Проиграл тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде», — добавил Губерниев.
Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступления на чемпионате мира в Риге.
Ранее сообщалось, что Россия продлила длящуюся десять лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ.