Николишин не считает позором поражение сборной России от Канады в 1/4 финала ЧМ по хоккею

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Чемпион мира по хоккею 1993 года Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в четвертьфинале мирового первенства 2021 года в латвийской Риге.
Николишин не считает позором поражение сборной России от Канады в 1/4 финала ЧМ по хоккею
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«Категорически не согласен, что это позор. Мы проиграли Канаде, а не Италии. В четвертьфинале, в овертайме. Хорошая игра была. Тактическая борьба. Канадцы выстроили капканы. Ждали своего момента до овертайма. То, что мы не выиграли, — это хоккей в его лучшем воплощении. Была тактическая борьба, в которой канадцы лучше преуспели, чем мы», — приводит слова Николишина «Матч ТВ».

Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге.

Ранее сообщалось, что Россия продлила длящуюся десять лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ.

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