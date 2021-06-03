Бобровский поделился эмоциями после поражения от Канады на ЧМ по хоккею
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«Сейчас тяжело. Тяжело проигрывать такие игры на вылет. Настраиваешь себя на победу, на лучший хоккей и готовишь себя к победе. Когда проигрываешь, это опустошение. Нет слов», — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».
Он отметил, что сложно сказать, что именно не получилось в игре, поскольку вся команда билась и старалась.
«Все работали. Это хоккей. Здесь всегда есть выигравшие и проигравшие. К сожалению, сегодня мы на проигравшей стороне. Когда проигрываешь в четвертьфинале и остаёшься без медали, это грустно. Многие ребята получили бесценный опыт на этом турнире. Молодых ребят было много. Некоторые проводили первый турнир. Это неоценимый опыт для их мастерства и развития», — добавил Бобровский.
Россия проиграла Канаде в овертайме со счётом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Бобровский, проводивший свой первый матч на нынешнем турнире, отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что Россия продлила длящуюся десять лет безвыигрышную серию в матчах с Канадой на ЧМ.