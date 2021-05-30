Исчезновение Дзюбы, уверенность Баринова и ожидания Головина: как сборная России готовится к контрольной игре с Польшей

Марио Фернандес и Денис Черышев провели две последние тренировки в сборной России по индивидуальной программе. Артём Дзюба, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев досрочно завершили занятие в воскресенье. Дмитрий Баринов заявил, что уверен в своём попадании на Евро-2020, а Александр Головин рассказал, какой первый шаг должна сделать национальная команда на предстоящем турнире.

Минус пять футболистов

Подготовка сборной России по футболу к чемпионату Европы идёт полным ходом. В субботу и воскресенье национальная команда провела ещё две тренировки на сборе в австрийском Нойштифте. Подопечным Станислава Черчесова осталось провести ещё одно занятие, после чего они вылетят в Польшу и там 1 июня проведут первый контрольный матч с хозяевами поля.

На выходных у российских болельщиков могло возникнуть беспокойство по поводу состояния отдельных игроков. К защитнику Марио Фернандесу, занимавшемуся по отдельной программе, присоединился полузащитник Денис Черышев. Отсутствие двух лидеров сборной в общей группе объяснялось результатами медицинского мониторинга — им обоим врачи посоветовали индивидуальные тренировки, но с чем было связано такое решение, в национальной команде не уточняли.

В воскресенье из стана сборной пришла ещё одна тревожная новость. Игроки «Зенита» Артём Дзюба, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев досрочно завершили тренировку и отправились в гостиницу. Ранее Черчесов предупреждал, что будет давать паузу своим подопечным при первых признаках недомогания, так что их уход с поля за два дня до матча с Польшей вполне мог быть связан именно с этим.

«Чувствую прилив сил»

Зато никаких проблем в последнее время не испытывал Дмитрий Баринов. Опорник пропустил почти весь минувший сезон и даже в концовке успел получить небольшую травму, но сейчас чувствует себя хорошо. В разговоре с журналистами он отметил, что иногда тренировки давались тяжело, но так было не всегда.

«Те самые пять минут тяжёлой тренировки, о которых говорили и после которых чувствуешь усталость, — это интенсивные десять секунд. Работа идёт в парах со спринтами в обе стороны. Это не самая тяжёлая тренировка на сборе, я отмечу вчерашнюю тренировку и первый день в Нойштифте. После первой было очень тяжело, на вчерашней работе было легче: чувствовал силу и прошла хорошая работа», — говорил Баринов в интервью «Чемпионату» 29 мая.

Игрок «Локомотива» признался, что после того, как прошлым летом порвал крестообразные связки колена, больше всего мечтал выступить на Евро-2020. Теперь он уверен, что попадёт в финальный состав сборной.

«Скажу за себя: я чувствую прилив сил. Ребята в тонусе, а мне нужно было немного поработать. Прибавляю в физике. Пока готовлю себя к товарищеским матчам, а потом уже будем готовиться к Евро. Это была мечта — после такой тяжёлой травмы вернуться и справиться, с Божьей помощью, как говорится. Думаю, что останусь. Что касается товарищеского матча с Польшей, состава у нас пока нет. Тактика у нас почти каждый день проходит, но по составу, повторюсь, сказать не могу», — сказал 24-летний футболист.

«Не завидую Смолову, хочется на Евро»

О пользе тренировок в Нойштифте говорил и Далер Кузяев. В субботу он сказал, что не испытывает зависти к Фёдору Смолову, который остался без вызова в команду и сейчас проводит время в отпуске.

«Чувствую, что в плане физики прибавил. Очень интенсивные тренировки, короткие игры 3×3, бег от штрафной до штрафной — всё пойдёт на пользу. Не завидую Смолову, который прыгает в море. Хочется поиграть на Евро. Нет желания пропускать такое. На тренировках и в играх я всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Получилось, что в этом сезоне удалось сыграть намного ярче, чем в прошлом. Удалось хорошо подготовиться зимой, наиграть связи, у нас хороший коллектив. Всё это дало нам хороший результат», — рассказал Кузяев.

Полузащитник «Зенита» отметил, что команда настраивается на максимальный результат на Евро-2020 и не будет довольствоваться третьим местом в группе, даже если оно позволит выйти в плей-офф.

«На Евро ставим максимальные задачи. Успешное выступление на чемпионате мира тому подтверждение. Мы можем сделать шаг вперёд на этом турнире. Согласен, что просто выход из группы с третьего места не будет успехом. Ставим максимальные цели. Страха перед Бельгией нет. Да, высококлассная команда, первое место в рейтинге. С каждым соперником можно играть. С позиции силы будет сложновато, но мы играем в Питере, болельщики придут болеть за нас. Сделаем всё, чтобы сыграть достойно», — сказал футболист.

«Первый шаг — выйти из группы»

30 мая своё 25-летие отпраздновал Александр Головин. По такому случаю бронзовый призёр чемпионата Франции в составе «Монако» вышел к журналистам и рассказал, как прошли его первые дни в сборной России.

«Подарок пока никто не дарил, вечером будет торт. Не больше. Готовимся. В командной группе «Монако» тоже все поздравили. Никаких послаблений сегодня не ждал, да и не хочется. Втянулись в работу, нормально себя чувствуем. Было тяжеловато, так как было два выходных после последней игры сезона, но сейчас уже нормально. Задачи на турнир тренерский штаб пока не обозначал. Все прекрасно понимают, что первый шаг — это выход из группы. Мы готовимся к этому, прекрасно осознаём, что мы должны это сделать. Хотим зайти как можно дальше. Хочется выиграть, надо всегда брать максимум. Но первый шаг — выйти из группы», — поделился ожиданиями полузащитник.

О тяжёлой работе на сборе говорил и полузащитник «Рубина» Денис Макаров. Ему, в отличие от некоторых опытных игроков, место в сборной отнюдь не гарантировано, но он всё равно готов дальше выкладываться на тренировках.

«Отлично освоился в сборной, прошло уже около десять дней, ребята приняли хорошо. За счёт тренировок я влился в коллектив. Наверное, здесь идёт самая тяжёлая работа. Больше времени подготовиться к чемпионату Европы, чем к молодёжному Евро. Там мы собрались за пять-шесть дней, даже смысла не было нагружаться. А здесь есть почти три-четыре недели, чтобы подготовиться. Конечно, в клубе есть подобная работа. И в клубе, и в сборной силовая нагрузка. Баринов сказал, что 100% будет в заявке на Евро? Могу пожелать удачи. Что касается меня, то это решит тренерский штаб. Пока я не знаю. Я не думаю, возьмут меня или нет, просто работаю. Всё зависит от тренера», — сказал Макаров.