«Для меня этот стадион всё ещё новый»: что известно о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники» и сносе «РЖД Арены»

Стадион «РЖД Арена», на котором играет московский «Локомотив», в ближайшее время может быть снесён, сообщают СМИ. Утверждается, что клуб намерен арендовать «Лужники» на несколько лет и проводить там не только матчи, но и обустроить тренировочную базу. По мнению бывшего вратаря железнодорожников Руслана Нигматуллина, решение о ликвидации арены в Черкизове может быть продиктовано коммерческими причинами, а фанатам будет тяжело принять переезд команды.

Футбольный клуб «Локомотив» ждут большие перемены. В последние дни ходят активные разговоры о том, что его родной стадион «РЖД Арена» будет снесён, а команда перебазируется в «Лужники» на долгий срок.

По данным «Чемпионата», переезд может состояться уже в ближайшее время и в сезоне-2021/22 действующие обладатели Кубка России будут принимать соперников на арене, где в 2018 году проходил финал чемпионата мира. РЖД, являющаяся владельцем клуба, пока ещё обсуждает с руководством Москвы все детали, но с высокой долей вероятности стороны скоро договорятся, утверждают СМИ.

«Руководство РЖД и «Локомотива» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников» на 49 лет. При этом клуб хочет начать в «Лужниках» уже следующий сезон», — заявил источник.

Неясной пока остаётся судьба территории, которую сейчас занимает стадион в Черкизове. По последним данным, озвученными СМИ, строительство новой большой футбольной арены на этом месте не планируется. Это может быть связано в том числе с появлением рядом нового железнодорожного вокзала «Восточный».

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник подтвердил Sport24, что РЖД действительно планирует начать переговоры с правительством Москвы по поводу переезда клуба в «Лужники». Необходимость в этом вызвана плохим состоянием арены в Черкизове. Что касается использования территории нынешнего стадиона, то, по ещё одной версии, в РЖД хотят построить самую большую в стране футбольную академию, которая будет иметь десять полноразмерных полей, манеж и малую арену.

О том, что «Локомотив» в ближайшее время ждёт переезд, стало известно двумя днями ранее, во время проведения матчей последнего тура чемпионата России. Издания «Спорт-Экспресс» и Eurostavka сообщили, что игра «Локомотива» с «Уралом» могла стать последней для железнодорожников на их родном стадионе. По их данным, «РЖД Арена» будет либо реконструирована, либо снесена, а новый стадион при этом будет построен или на прежнем месте, или на территории возле Рижского вокзала, или в Новой Москве. При любом из этих вариантов в ближайшие годы «Локомотив» будет играть в «Лужниках», пока не обретёт новый дом или не вернётся в старый.

СМИ также писали, что все пути, по которому могут пойти руководство клуба и его владельцы, имеют существенные недостатки. Строительство нового стадиона или реконструкция старого потребует огромных затрат, а переезд на другое место сопряжён с негативной реакцией активных болельщиков. Фанатам может не понравиться как идея проведения матчей в «Лужниках», не имеющих прямого отношения к клубу, так и переезд в отдалённые районы Москвы.

В «Локомотиве» тогда подтвердили, что вопрос с переездом из Черкизова находится на повестке дня, однако окончательное решение пока не было принято. Комментируя эту информацию, Плутник заявил, что обязательно учтёт мнение болельщиков.

«Есть такая проблема, она актуальна как для РЖД, так и для клуба. У нас есть несколько вариантов. Но решение примем, только пообщавшись с ядром фанатов «Локомотива». Нам важно мнение болельщиков и их участие в жизни клуба», — цитировал Плутника Telegram-канала Nobel.

Стадион «Локомотив» в Черкизове был построен в 2002 году на месте прежней домашней площадки клуба. На тот момент он был вторым по вместимости в Москве после «Лужников», сейчас на трибунах могут разместиться 27 320 болельщиков. Со временем по этому показателю его обошли домашние арены «Спартака» и ЦСКА. В 2017 году стадион получил своё нынешнее название. Рядом с основной ареной находятся менее вместительная «Сапсан Арена», где играет команда «Казанка», и крытый футбольный манеж.

Для бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматуллина, игравшего в команде и до строительства нынешнего стадиона, и после, последние новости стали неожиданностью. Он удивился, что арена, которой ещё не исполнилось 20 лет, может быть снесена.

«Информация такая... неоднозначная. Честно говоря, можно сомневаться, не фейк ли это? Сложно представить, что в Черкизове снесут старый стадион, который для меня всё ещё новый. По ощущениям он буквально недавно был построен. Может быть, есть какие-то коммерческие причины. Конечно, всё в жизни меняется, но всё это связано не со спортивной, а с коммерческой историей. Возможно, появился какой-то суперпроект по строительству города-сада в Черкизове. Может, там будет Черкизовский рынок нового формата, кто его знает», — сказал Нигматуллин RT.

Он также отметил, что фанатам «Локомотива» переезд в «Лужники» может быть не по нраву, хотя этот стадион, принимавший финал чемпионата мира, является достойным местом для проведения матчей.

«Играть в «Лужниках», конечно, здорово, это спортивное место, но они с «Локомотивом» у меня ассоциируются в самую последнюю очередь... Команда будет без своего стадиона, потому что «Лужники» будут лишь в аренде. Думаю, что болельщики не поймут, они просто лишаются дома», — добавил Нигматуллин.