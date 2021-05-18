Министр спорта МО заявил, что «Химки» не планируют продавать голкипера Лантратова

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном переходе голкипера подмосковного футбольного клуба «Химки» Ильи Лантратова в московский ЦСКА.
Министр спорта МО заявил, что «Химки» не планируют продавать голкипера Лантратова
  • ©fckhimki.com

«Я ещё в середине сезона говорил, что Илья Лантратов — будущий первый номер нашей сборной. Но пока что мы никаких переговоров с ЦСКА и другими клубами относительно него не ведём. Он основной игрок, мы не рассматриваем вариант его продажи. Нам приятно, безусловно, но он игрок «Химок» — на ближайший год уж точно», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

25-летний Лантратов играет за «Химки» с 2019 года. В его активе 45 матчей за подмосковный клуб, в 19 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Бабаев отреагировал на заявление Ротенберга о переходе Заболотного в ЦСКА.

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