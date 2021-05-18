«Разбежавшись, прыгну со скалы»: как Слуцкий зажигал на своём 50-летии с Агутиным и «Руки Вверх!»

В Москве прошло празднование 50-летнего юбилея главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Мероприятие посетили звёзды российского футбола, в том числе нападающий «Зенита» Артём Дзюба, хавбек ЦСКА Алан Дзагоев и наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко, а на сцене выступили известные музыканты Леонид Агутин и Сергей Жуков. При этом главным героем вечера стал сам Слуцкий, исполнивший зажигательный танец на сцене и спевший песню группы «Король и Шут».

В ночь на 18 мая в московском клубе Soho своё 50-летие отметил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Помимо его подопечных и ряда работников казанского клуба, бывшего наставника сборной России пришли поздравить многие известные отечественные игроки и специалисты. При этом сам юбиляр ожидаемо стал главным героем вечера и успевал не только принимать подарки, но и развлекать публику.

Стоит отметить, что 50 лет Слуцкому исполнилось ещё 4 мая, однако празднование пришлось отложить вплоть до окончания сезона в РПЛ. Во-первых, «Рубин» боролся за места в еврокубках и нельзя было отвлекаться от поставленной задачи, во-вторых, многие из коллег вряд ли смогли бы отлучиться из клуба по ходу первенства.

В итоге казанцы сохранили место в четвёрке и завоевали путёвку в Лигу конференций, а наставник с чистой совестью устроил долгожданное мероприятие, пригласив звёзд российского футбола. Среди гостей были замечены нападающий «Зенита» Артём Дзюба, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко и многие другие.

Вечеринка по случаю юбилея Слуцкого ожидаемо запомнилась масштабной развлекательной программой. Ведущими были шоумен Александр Гудков и актриса Екатерина Варнава. По ходу мероприятия они успели примерить футболки клубов, которые возглавлял тренер: «Рубина», голландского «Витесса», английского «Халл Сити», самарских «Крыльев Советов».

Не обошлось и без выступления известных артистов. На сцену вышли один из любимых исполнителей главного тренера «Рубина» — Леонид Агутин и бывший вокалист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, песням которого Слуцкий подпевал совместно с Дзагоевым и Дзюбой. Собравшихся также развлекал стенд-ап комик Иван Усович, который в конце своего выступления обратился к юбиляру.

«Единственный тренер из России, который тренировал в Англии. Единственный тренер, который вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. И единственный человек в мире, которому до сих пор нравится КВН», — сказал Усович.

Особый подарок подготовили футболисты и работники «Рубина», практически в полном составе присутствовавшие на мероприятии. Слуцкому показали 11-минутный сборник клипов под названием «Старые песни для главного», в котором игроки и тренеры казанского коллектива примерили на себя образы любимых музыкантов наставника. Так, Георгий Зотов, Михаил Костюков и Алексей Грицаенко «исполнили» песню ансамбля «Песняры» — «Косил Ясь конюшину», Александр Зуев и Карл Старфельт — хит дуэта Modern Talking — You’re My Heart, You’re My Soul, Олег Шатов, Джордже Деспотович и Дарко Йевтич — «Девушки как звёзды» Андрея Губина, Олег Яровинский, Олег Кузьмин и Олег Веретенников — «Хали-гали» группы «Леприконсы». Завершился же ролик композицией «Тает лёд» коллектива «Грибы», в котором свои вокальные навыки продемонстрировал сам Леонид Викторович.

Слуцкий известен свои юмором и талантами шоумена, поэтому неудивительно, что он развлекал гостей наравне с артистами. После показа ролика он вместе с футболистами и ассистентами поднялся на сцену под песню Live is Life группы Opus, а затем отметился ещё парой выступлений. Сначала он исполнил зажигательный танец в компании Ольги Березуцкой — жены тренера «Краснодара» и бывшего футболиста сборной России Василия Березуцкого, а затем спел композицию группы «Король и Шут» — «Прыгну со скалы».

Слуцкий поёт песню «Прыгну со скалы» группы «Король и Шут»

Праздник не обошёлся без запоминающихся поздравлений и дорогих подарков. В частности, юбиляру преподнесли футболку Диего Марадоны с автографом легендарного футболиста. А Дзюба произнёс тост со сцены, в котором выразил готовность вновь поработать со специалистом. Ранее Артём играл под руководством Слуцкого в сборной России.

«Я с вами и в Нидерланды рвану, и на Гуам, и вместе будем зажигать. Это будет как в «Мадагаскаре» — лев и бегемот. С днём рождения! Мы вас безумно любим. Счастья вам, здоровья», — сказал Дзюба.