Карпин заявил, что не считает Мамаева проблемным игроком

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о работе с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Мне, в принципе, непонятно это утверждение, что он проблемный. Но в нашей команде ни одной проблемы с ним не было. В чём заключается проблемность?» — приводит слова Карпина Sport24.

Он отметил, что проблемы Мамаева в семейной жизни не отразились на его футбольных качествах.

«Вот вы задаёте вопрос по поводу Мамаева в первую очередь потому, что развод стал медийным. А может быть, у нас ещё десять футболистов развелись? Просто вы об этом не знаете. Советы? Я что, буду подходить к нему и говорить: «Паш, тебе совет дать?» Нет, конечно. У нас другое общение было. «Паш, всё нормально?» — «Да, всё нормально». — «В голове всё окей, ничего не мешает?» — «Да, Георгич, тренируюсь, ничего не мешает», — рассказал специалист.

32-летний Мамаев играет за «Ростов» с осени 2019 года. В его активе четыре гола и одна голевая передача в 20 сыгранных матчах.

Ранее Карпин прокомментировал уход Романа Ерёменко из «Ростова».