Карпин — об уходе Ерёменко из «Ростова»: не понимаю, почему все говорят про какую-то тайну

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из команды финского полузащитника Романа Ерёменко.

«Не понимаю, почему все говорят про какую-то тайну. По-моему, всё уже сказано. Там включились семейные обстоятельства. Какие именно? Об этом никто не говорил и не будет», — приводит слова Карпина Sport24.

Он отметил, что команда оказалась не готова остаться без Ерёменко так внезапно.

«Проблемы могут быть у каждого человека. Но до поры до времени можно совмещать работу с ними. Мы знали, что у Ерёменко есть проблемы, но не предполагали, что он так резко сорвётся. Думаю, Рома и сам не предполагал», — добавил специалист.

Ерёменко играл за «Ростов» с января 2010 года и покинул команду в феврале 2021 года, расторгнув соглашение по обоюдному согласию. Он провёл за «Ростов» 48 матчей и записал в свой актив десять голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Карпин был дисквалифицирован на три матча РПЛ за бросок бутылкой в сторону судьи.