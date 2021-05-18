Габулов высказался о возможном завершении карьеры Акинфеевым

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказал мнение о слухах по поводу возможного завершения карьеры вратарём московского ЦСКА Игорем Акинфеевым по окончании сезона-2021/22.

«Думаю, Акинфеев не завершит карьеру по окончании следующего сезона. Конечно, всякое может произойти. Но из общения с Игорем и анализа его матчей я могу сделать вывод, что у капитана ЦСКА ещё много сил и физических возможностей, чтобы играть дальше», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру выступает за московский клуб. На его счету в общей сложности 674 матча, 285 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Бабаев отреагировал на заявление Ротенберга о переходе Заболотного в ЦСКА.