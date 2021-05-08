В шаге от медалей: женская сборная России по кёрлингу вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по кёрлингу пробилась в полуфинал чемпионата мира в Калгари. Она стала второй в круговом турнире, одержав 11 побед из 13 возможных. Отечественная команда также прошла отбор на зимние Олимпийские игры в Пекине благодаря выходу в плей-офф первенства планеты.

На чемпионате мира по кёрлингу среди женщин завершился круговой турнир. Сборная России одержала 11 побед в 13 матчах и заняла второе место, повторив свой лучший результат в истории. Команда Алины Ковалёвой напрямую вышла в полуфинал и прошла отбор на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ещё по первым дням первенства планеты в Калгари было понятно, что российская сборная прекрасно подготовлена и будет стремиться к тому, чтобы вернуться на пьедестал почёта спустя три года. Дружина Ковалёвой выиграла пять матчей подряд на старте и захватила лидерство в турнирной таблице.

Победная серия продолжилась в четвёртый день соревнований. Россиянки встретились со сборной Дании во главе с Мадлен Дюпон — родственницей бывшей кёрлингистки Виктории Моисеевой, выигравшей бронзу чемпионата мира в 2018 году. Матч получился весьма напряжённым — по итогам первой половины счёт был равным и составлял 4:4. В следующих четырёх эндах команды набрали ещё по одному баллу. В десятом энде право на последний бросок было у россиянок, и Ковалёва смогла принести нужные для победы два очка.

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«Мы знали, что матч будет равным. Девушки играли очень здорово. Мы понимали, что нужно оставаться сфокусированными. Хорошо, что мы не потеряли концентрацию и энергию, так что смогли продержаться до конца», — сказала после игры второй номер сборной Галина Арсенькина.

Таким же сложным получился и следующий матч с Японией. Обе команды не могли набрать больше двух очков за одну попытку, и после восьмого энда россиянки имели совсем скромный перевес 4:3. После этого скип соперниц Саяка Ёсимура воспользовалась неудобной позицией россиянок и набрала два очка. К счастью, у Ковалёвой нашёлся достойный ответ — она тоже набрала два балла последним броском. К тому моменту сборная России осталась единственной непобеждённой командой — в параллельном матче действующие чемпионки мира из Швейцарии потерпели первое поражение от Швеции.

Следующая победа над Китаем уже не могла никого удивить. Россиянки обыграли хозяек ближайшей Олимпиады со счётом 8:4, заработав очки в двух эндах с последним броском соперниц. Зато дальше их ждало непростое испытание в лице сборной Швеции — чемпионок Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Российская сборная достойно начала встречу, набрав очко в первом энде и украв два во втором. Но шведки со скипом Анной Хассельборг сумели в двух следующих раундах сравнять счёт. В пятом энде россиянки совершили настоящее чудо — они набрали сразу пять очков эффектным броском с выбиванием чужих камней из дома. У скандинавок и на это нашёлся достойный ответ — в следующей попытке они заработали четыре балла. Потеря столь ощутимого преимущества не сказалась на российской команде, и вскоре они повели с разницей в три очка. У шведок оставалось ещё три энда, чтобы отыграться, но им это не удалось, и сборная России одержала уже девятую победу подряд.

Лишь на шестой день невероятная серия отечественных кёрлингисток прервалась. Их остановила скромная команда Чехии, до этого выигравшая всего лишь два матча. Всю встречу счёт был либо равным, либо в пользу россиянок, однако в десятом энде чешке Анне Кубешковой удалось заработать три очка и выиграть со счётом 7:5. Но для россиянок горечь первого поражения подсластила приятная новость: они уже не могли опуститься ниже шестого места в турнирной таблице и вышли в плей-офф.

Утром следующего дня сборную России ждал матч с грозной командой Швейцарии, претендовавшей на первую строчку. Команда Сильваны Тиринзони хотя и уступила в одной игре, но в остальных одерживала убедительные победы, а во встрече с Данией и вовсе добилась уникального достижения: швейцарки набрали максимальные восемь очков за один энд. Это на чемпионатах мира ещё ни у кого не получалось.

Швейцарская команда сразу же удивила, заработав очко в первом энде, в котором у россиянок было право на последний бросок. Дальше они только увеличивали отрыв и к десятому энду повели со счётом 8:6. В последнем раунде у команды Ковалёвой не получилось создать хорошую позицию для атаки, и матч закончился досрочно.

Но уже вечером в аналогичной ситуации россиянки не сдались. Они встречались со сборной Шотландии, которой для выхода в плей-офф нужно было одержать победу. В этом матче лидер сменялся шесть раз, и в последний момент им оказалась российская команда. В своём заключительном матче кругового турнира дружина Ковалёвой сыграла с США и порадовала себя довольно лёгкой победой — в самом начале девушки набрали три очка, а потом на протяжении пяти эндов подряд не давали соперницам шанса пополнить свой счёт.

Эта победа стала для россиянок 11-й и ненадолго позволила им вернуться на первое место в турнирной таблице, пока швейцарки не провели все свои матчи и не захватили лидерство снова. Только в 2017 году сборная России была второй на предварительной стадии, но тогда на чемпионате мира выступало меньше команд-участниц и для такого же результата хватило восьми выигранных встреч.

Полуфинал, в котором сыграет российская команда, состоится 8 мая вечером по местному времени (утром 9 мая по московскому). Соперницы определятся в матче между сборными Швеции и Канады — обе они в Калгари уже уступали дружине Ковалёвой.