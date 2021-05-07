Российские кёрлингистки одолели Шотландию в матче чемпионата мира

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Женская сборная России по кёрлингу обыграла команду Шотландии в матче кругового турнира чемпионата мира в канадском Калгари.
Российские кёрлингистки одолели Шотландию в матче чемпионата мира
  • © РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:8.

В составе национальной российской команды выступили Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

В следующем матче, который состоится 7 мая, россиянки сыграют с США. Россия уже обеспечила себе участие в плей-офф турнира, а также квалифицировалась на Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки потерпели второе поражение подряд на ЧМ, проиграв Швейцарии.

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