Российские кёрлингистки потерпели второе поражение подряд на ЧМ, проиграв Швейцарии

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Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в матче чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.
Российские кёрлингистки потерпели второе поражение подряд на ЧМ, проиграв Швейцарии
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 8:6 (1:0, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу швейцарской команды, в матче с которой в составе сборной России выступили Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Для российской команды, возглавляющей турнирную таблицу кругового турнира, это поражение стало вторым подряд после серии из девяти побед. Следующими соперницами россиянок станет команда Шотландии. Игра состоится 6 мая.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира.

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