Сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира
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Встреча проходила в канадском Калгари и завершилась со счётом 5:6.
В составе сборной России выступали Антон Калалб, Евгений Климов, Сергей Глухов, Даниил Горячев и Дмитрий Миронов.
Таким образом, российская сборная обновила свой лучший результат на чемпионатах мира. До этого лучшим результатом россиян было девятое место, завоёванное на предыдущем мировом первенстве.
В финале сборная Швеции победила национальную команду Шотландии со счётом 10:5 и защитила звание чемпионов мира.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила Шотландии в полуфинале чемпионата мира по кёрлингу.