Сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в матче 1/2 финала чемпионата мира по кёрлингу 2021 года.

Встреча проходила в канадском Калгари и завершилась со счётом 5:6.

В составе сборной России выступали Антон Калалб, Евгений Климов, Сергей Глухов, Даниил Горячев и Дмитрий Миронов.

Таким образом, российская сборная обновила свой лучший результат на чемпионатах мира. До этого лучшим результатом россиян было девятое место, завоёванное на предыдущем мировом первенстве.

В финале сборная Швеции победила национальную команду Шотландии со счётом 10:5 и защитила звание чемпионов мира.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Шотландии в полуфинале чемпионата мира по кёрлингу.