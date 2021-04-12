Сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира

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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в матче 1/2 финала чемпионата мира по кёрлингу 2021 года.
Сборная России по кёрлингу проиграла матч за бронзу на чемпионате мира
  • globallookpress.com
  • © Jeff Mcintosh

Встреча проходила в канадском Калгари и завершилась со счётом 5:6.

В составе сборной России выступали Антон Калалб, Евгений Климов, Сергей Глухов, Даниил Горячев и Дмитрий Миронов.

Таким образом, российская сборная обновила свой лучший результат на чемпионатах мира. До этого лучшим результатом россиян было девятое место, завоёванное на предыдущем мировом первенстве.

В финале сборная Швеции победила национальную команду Шотландии со счётом 10:5 и защитила звание чемпионов мира.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Шотландии в полуфинале чемпионата мира по кёрлингу.

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