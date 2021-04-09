Исторический прорыв: мужская сборная России по кёрлингу впервые вышла в полуфинал ЧМ и отобралась на Олимпиаду в Пекине

Сборная России по кёрлингу стала главным открытием чемпионата мира среди мужских команд, проходящего в канадском Калгари. Команда Сергея Глухова впервые в своей истории вышла в полуфинал, гарантировав себе как минимум второе место после кругового раунда. Этот успех позволил россиянам также впервые самостоятельно отобраться на Олимпийские игры в Пекине.

В канадском Калгари в эти дни завершается круговой этап мужского чемпионата мира по кёрлингу. Сборная России во главе со скипом Сергеем Глуховым добилась невероятного для себя результата — впервые в своей истории пробилась в полуфинал и получила право выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Теперь у команды есть шанс завоевать свои дебютные медали.

Как и многие виды спорта, мировой кёрлинг испытывал большие трудности с проведением соревнований из-за пандемии коронавируса. Год назад были отменены чемпионаты мира среди мужчин, женщин и смешанных пар, а в этом сезоне не состоялись региональные первенства и юниорские соревнования. Большой удар был нанесён и по клубным состязаниям, проходящим в Европе и Канаде. Но Международной федерации кёрлинга (WCF) удалось договориться с Калгари, чтобы этот город принял организованные по принципу «пузыря» чемпионаты мира и их не пришлось бы отменять повторно.

Сборная России первоначально не должна была ехать в Канаду. Команда, которую тоже возглавлял Глухов, в 2019-м вылетела из элитного дивизиона чемпионата Европы и заняла второе место на отборочном турнире. Но WCF приняла решение расширить состав участников, включив в него лучшую сборную из мирового рейтинга, и тогда путёвка досталась России. Правда, в Калгари в итоге выступает не национальная команда, а сборная Федерации кёрлинга России (ФКР) — таково требование Спортивного арбитражного суда.

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По всем раскладам российская дружина не могла считаться фаворитом чемпионата мира. Мужчинам, в отличие от девушек, не удавалось пока выиграть медали даже на первенствах Европы, а на мировых форумах лучшим результатом было девятое место в 2018 и 2019 годах. Хотя россияне и отобрались по рейтингу, но в нём команда Глухова занимает лишь 44-е место, а среди участников состязаний в Калгари — только 11-е. С такими вводными данными надеяться даже на выход в плей-офф, куда попадают шесть сборных, не приходилось.

Однако на выручку российским кёрлингистам пришло расписание чемпионата мира. Оно будто специально было подобрано так, чтобы начать соревнования пришлось матчами с аутсайдерами. В условиях, когда все команды страдают от недостатка соревновательной практики, это стало прекрасной разминкой.

Команда Глухова стартовала с трёх побед подряд. Сначала она обыграла Нидерланды (8:5), чей игрок крупно ошибся в шестом энде и не помешал россиянам украсть сразу три камня. В тот же день команда ФКР учинила настоящий разгром Южной Корее (9:3), заставив её сдаться уже после седьмого энда. В следующей игре россияне взяли верх над Китаем (10:6), притом что у соперников было преимущество последнего броска в десятом энде, который они сами не стали проводить. Три матча из трёх на тот момент выиграли ещё только Канада и Норвегия.

На третий день российская команда встретилась с победителями двух последних чемпионатов мира и серебряными призёрами Олимпийских игр из Швеции. Долгое время никому не удавалось завладеть заметным преимуществом, пока в девятом энде скандинавы не вышли вперёд на два очка. Но дружина Глухова ответила тем же, в результате чего победителя пришлось определять в экстра-энде. Всего один камень шведов оказался ближе к дому, и россияне потерпели первое поражение (7:8).

Следующие два матча позволили вернуться в первую тройку турнирной таблицы. Сборная России обыграла Германию (6:4) в очень нервной встрече с тремя обнулёнными эндами, а затем победила Японию (10:5) благодаря прекрасному броску Глухова, принёсшему три очка в восьмом раунде. Остановить набравшую ход команду удалось только ещё одним неоспоримым фаворитам из Швейцарии — игру пришлось закончить досрочно, так как со счёта 2:8 отыграться уже было нельзя.

После этого россияне начали новую победную серию, которая продолжается до сих пор. Первым шагом в ней стала красивая победа над олимпийскими чемпионами из США (11:8). Сборная ФКР повела со счётом 5:0 после двух эндов и растеряла всё своё преимущество к седьмому. В этот момент невероятную выдержку проявил Глухов — в следующей попытке он принёс команде сразу четыре очка. Игра с Италией получилась столь же напряжённой, но благодаря украденному восьмому энду россияне снова выиграли (8:7).

Главным экзаменом для сборной России на круговом этапе стала игра с самой сильной кёрлинговой державой — Канадой. Эту встречу команда Глухова провела почти безукоризненно — благодаря двум украденным эндам они подошли к решающему розыгрышу с трёхочковым перевесом. Но в этот момент своё мастерство проявил скип хозяев Брендан Боттчер — его бросок помог ликвидировать отставание. К счастью, в экстра-энде именно россияне должны были бросать камень последними, и Глухов смог добыть дебютную победу над канадцами на чемпионатах мира. Заодно ему вместе с напарниками удалось возглавить турнирную таблицу.

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В следующей встрече с норвежцами сборная России уступала одно очко перед последним эндом. У Глухова был шанс вывести команду вперёд, однако небольшая ошибка позволила лишь сравнять счёт. В дополнительном энде преимущество последнего броска было у Норвегии, однако её скип Стеффен Вальстад не рассчитал свои силы — его камень не докатился до дома, и россияне набрали два очка (8:6).

Эта победа позволила команде выйти в плей-офф. Заодно его участникам полагается путёвка на Олимпиаду в Пекин. Сборная России впервые смогла самостоятельно отобраться на Игры — до этого она играла в Сочи, но как принимающая сторона. На радостях от этого события команда Глухова в шести эндах разгромила Шотландию (9:2) и вовсе смогла гарантировать себе как минимум второе место в круговом раунде и автоматический выход в полуфинал.

До плей-офф россияне ещё сыграют с командой Дании, которая занимает 11-е место и на продолжение борьбы не претендует. В последних турах также определится, с кем сборная ФКР будет оспаривать медали. Кроме неё, круговой раунд прошли Швеция, США, Канада и Шотландия.