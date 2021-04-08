Российские кёрлингисты победили команду Норвегии на ЧМ и отобрались на ОИ-2022

Сборная России одержала победу над национальной командой Норвегии в матче 19-го тура чемпионата мира по кёрлингу среди мужских команд в канадском Калгари.

Встреча завершилась со счётом 8:6 (0:1, 2:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0, 2:0) в пользу российской команды, в составе которой выступили Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Таким образом, сборная России досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, а также завоевала путёвку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Следующим соперником россиян на мировом первенстве станет команда Шотландии.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты впервые победили команду Канады на ЧМ.