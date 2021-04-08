Российские кёрлингисты впервые победили команду Канады на ЧМ

Сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче 17-го тура чемпионата мира по кёрлингу среди мужских команд в канадском Калгари.

Встреча завершилась со счётом 8:7 (0:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:1, 2:0, 2:0, 0:3, 1:0) в пользу российской команды, в составе которой выступили Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Для сборной России это первая победа над канадцами в рамках чемпионатов мира.

Следующим соперником россиян станет команда Норвегии.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Италию на чемпионате мира по кёрлингу.