Сборная России по кёрлингу уступила команде Швейцарии на ЧМ в Канаде

Мужская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от команды Швейцарии на чемпионате мира, который проходит в канадском Калгари.

В седьмой игре кругового этапа россияне уступили команде Швейцарии со счётом 2:8. В составе сборной России участие в матче приняли Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Евгений Климов и Антон Калалб.

В активе российских кёрлингистов на турнире пять побед и два поражения. Следующий матч на турнире сборная России сыграет с США. Игра состоится 6 апреля.

Ранее сборная России по кёрлингу одержала пятую победу на чемпионате мира.