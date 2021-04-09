Российские кёрлингисты одержали десятую победу на ЧМ, обыграв Шотландию

Сборная России одержала победу Шотландии в матче 20-го тура чемпионата мира по кёрлингу среди мужских команд в канадском Калгари.

Встреча завершилась со счётом 9:2 (1:0, 1:0, 0:1, 4:0, 0:1,3:0) в пользу российской команды, в составе которой выступили Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Таким образом, сборная России, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф чемпионата мира, гарантировала себе как минимум второе место по итогам предварительного раунда и напрямую пробилась в полуфинал турнира.

Соперником россиян в последнем матче предварительного раунда на мировом первенстве станет команда Дании.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты победили команду Норвегии на ЧМ и отобрались на ОИ-2022.