Российские кёрлингисты одержали десятую победу на ЧМ, обыграв Шотландию
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 9:2 (1:0, 1:0, 0:1, 4:0, 0:1,3:0) в пользу российской команды, в составе которой выступили Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Таким образом, сборная России, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф чемпионата мира, гарантировала себе как минимум второе место по итогам предварительного раунда и напрямую пробилась в полуфинал турнира.
Соперником россиян в последнем матче предварительного раунда на мировом первенстве станет команда Дании.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты победили команду Норвегии на ЧМ и отобрались на ОИ-2022.