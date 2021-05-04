Российские кёрлингистки обыграли сборную Дании на ЧМ

Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над командой Дании на чемпионате мира по кёрлингу, который проходит в Канаде.

В шестой игре турнира команда России, в составе которой выступали Алёна Ковалёва (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, обыграла команду Дании со счётом 7:5.

Ранее на турнире россиянки оказались сильнее Германии (8:4), Южной Кореи (8:7), Италии (8:5), Канады (8:7) и Эстонии (8:6). Следующий матч сборная России проведёт 4 мая против сборной Японии.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россиянки выступают на турнире в качестве команды Федерации кёрлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

Ранее сообщалось, что женская сборная России победила команду Канады на ЧМ по кёрлингу.