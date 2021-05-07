Российские кёрлингистки вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду США

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой США в матче чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.
Российские кёрлингистки вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду США
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 7:3 (3:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:0) в пользу российской команды, в составе которой выступили Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Таким образом, россиянки, одержав 11-ю победу, гарантировали себе второе место в турнирной таблице и напрямую вышли в полуфинал.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки одолели Шотландию в матче чемпионата мира.

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