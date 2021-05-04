Российские кёрлингистки одержали седьмую подряд победу на ЧМ, обыграв Японию

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Японии в матче чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:5 (0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0)в пользу российской команды, в составе которой выступили Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Для сборной России, возглавляющей турнирную таблицу кругового турнира, эта победа стала седьмой в семи сыгранных матчах. Следующими соперницами россиянок станет команда Китая. Игра состоится 4 мая. Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки обыграли сборную Дании на ЧМ.