Пять из пяти: женская сборная России по кёрлингу стартовала с рекордной победной серии на ЧМ

Сборная России захватила единоличное лидерство на женском чемпионате мира по кёрлингу после трёх дней соревнований. Команда Алины Ковалёвой одержала пять побед в пяти матчах, последовательно одолев Германию, Южную Корею, Италию, Канаду и Эстонию. Никогда прежде отечественные девушки не стартовали на первенстве планеты столь уверенно.

Канадский Калгари вслед за мужским чемпионатом мира по кёрлингу, состоявшимся месяцем ранее, принял и женский. Этот турнир первоначально должен был состояться в швейцарском Шлаффхаузене, но пандемия коронавирусной инфекции не оставила Всемирной федерации иного выбора, кроме как доверить свои главные старты городу, который уже неоднократно принимал соревнования по принципу «пузыря», в том числе и плей-офф НХЛ 2020 года.

Сборная России приехала на чемпионат практически в том же составе, что и два года назад, только теперь в команде Алины Ковалёвой не оказалось одной из самых ярких кёрлингисток страны — Анастасии Брызгаловой. Участница Олимпиады в Пхёнчхане уже завершила карьеру и недавно родила дочку, так что вновь принять участие в соревнованиях она сможет разве что в качестве тренера. Помощницами Ковалёвой стали давно играющие с ней Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, а также Юлия Портунова и запасная Мария Комарова.

Россиянки начали мировой форум со встречи с обескровленной сборной Германии. Перед турниром сразу две спортсменки из немецкой команды сдали положительные тесты на коронавирус и были изолированы. В качестве исключения трём оставшимся девушкам разрешили выйти на лёд, хотя обычно в состав входят по четыре участницы.

Численное большинство не сразу стало играть на руку команде Ковалёвой. По итогам первых четырёх эндов она вела только со счётом 4:3, после чего немки даже смогли обнулить следующий раунд, принадлежавший россиянкам. Но Ковалёва закончила шестой энд эффектным броском, принёсшим три очка, и украла камень в следующем розыгрыше. Немки, у которых даже не было возможности потренироваться в усечённом составе, ещё недолго сопротивлялись, но в итоге закончили матч досрочно.

Уже вечером первого дня россиянки провели следующий матч с загадочной «Тим-Ким» — сборной Южной Кореи, составленной целиком из спортсменок по фамилии Ким. Три года назад эти девушки сотворили сенсацию, став серебряными призёрами домашней Олимпиады, но затем выступали вместе только на чемпионате мира в том же году.

После разгромного поражения от Швейцарии в первом матче (2:10) было сложно понять, стоит ли опасаться корейских девушек. Но они действительно смогли удивить — для россиянок второй матч получился крайне напряжённым. Ни одна из команд не спешила создавать весомый задел, пока в предпоследнем энде Южная Корея не повела со счётом 7:5. Отечественным спортсменкам впору было задумываться о том, какую тактику выбирать для экстра-энда, но Ковалёва смогла совершить чудо — одним броском она выбила из дома три чужих камня и оставила в нём три своих, благодаря чему принесла вторую победу.

Не очень удачный старт ждал российскую команду и в игре с Италией, скип которой Стефания Константини проводила первый чемпионат мира в такой роли. Соперницы выиграли три первых энда со счётом 3:1, но затем российские девушки набрали по три очка в четвёртом и шестом эндах, и достаточно быстро сняли вопрос о победителе.

Завершался второй день встречей с хозяйками турнира — сборной Канады. В этом году право представлять страну удостоилась команда дебютантки Керри Эйнарсон. Ей удалось два раза подряд выиграть национальный чемпионат, а это уже огромное достижение в мире кёрлинга. Но на уровне сборных «кленовые листья» оказалась не такими опасными, как могли предположить соперницы. Канадки проиграли два матча из первых трёх и сразу оказались за пределами зоны плей-офф.

Тем не менее, встречу с россиянками они начали весьма боевито — северо-американки набрали в стартовом энде три очка, во втором отдали два, после чего выиграли третий и четвёртый раунды. Команда Ковалёвой оставалась в роли догоняющей вплоть до восьмого энда, когда три камня в доме позволили повести в счёте. После обмена очками россиянки закончили матч со счётом 8:7 в свою пользу и впервые за пять лет обыграли Канаду на чемпионате мира. Заодно они захватили единоличное лидерство на турнире — к тому моменту четыре победы в четырёх матчах ещё не одержал никто.

Вполне возможно, что этот результат остался бы в силе без изменений на достаточно продолжительный срок. На третий день соревнований организаторы объявили, что члены телевизионной бригады сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого ближайший тур был перенесён, а в течение трёх следующих дней состязания должны были пройти без прямых телетрансляций. К счастью, сам турнир остановлен не был, и россиянки получили возможность провести свой следующий матч с командой Эстонии, впервые выступающей на чемпионате мира.

Российская сборная дважды по ходу матча лишала соперниц преимущества последнего броска и набирала очки вместо них. Эстонкам удавалось показывать неплохую игру и трижды оставлять по два камня в доме, но всё-таки к заключительному энду в счёте вели именно российские девушки, и своё преимущество они только увеличили. Впервые в своей истории женская сборная стартовала на чемпионате мира с пяти побед подряд, и ни одна другая команда пока не сумела добиться того же в Калгари.

Российским кёрлингисткам остаётся провести ещё восемь матчей кругового турнира. Если не случится катастрофы, то они уверенно пробьются в плей-офф, куда проходят шесть лучших команд. Они же получат путёвки на Олимпийские игры в Пекин.