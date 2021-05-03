«Ролан Гаррос» пройдёт со зрителями

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Турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» пройдёт с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
«Ролан Гаррос» пройдёт со зрителями
  • Reuters

Об этом в эфире спортивной передачи телеканала France 3 сообщил французский министр народного образования, по делам молодёжи и спорта Жан-Мишель Бланкер. На старте турнира трибуны можно будет заполнять не более чем на 35%, но максимальное число зрителей не должно превышать 1 тыс.  С 9 июня процент заполняемости трёх главных кортов увеличится до 65%.

В нынешнем году «Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 13 июня.

Ранее сообщалось, почему перенос «Ролан Гаррос» вызвал недовольство некоторых представителей теннисного мира.

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