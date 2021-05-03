Источник: «Рубин» получит €1 млн за чемпионство «Зенита»

За переход иранского форварда Сердара Азмуна, который помог «Зениту» стать чемпионом России в третий раз подряд, предыдущий клуб футболиста, казанский «Рубин», получил дополнительные выплаты.

Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдлар. Согласно договору перехода, казанцы должны получить по €1 млн за каждый из первых трёх титулов питерцев. Нынешняя выплата стала последней.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт иранского форварда с клубом истекает в 2022 году.

В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун провёл 23 матча, в которых забил 19 мячей. Он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив».