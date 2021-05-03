Медведев рассказал, как перенёс коронавирус

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Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал о симптомах, которые испытывал во время болезни коронавирусом.
Медведев рассказал, как перенёс коронавирус
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

«У меня были симптомы сильной простуды. Нос и горло немного были заложены, несколько дней слабость. На этом все. Возвращаться было непросто — особенно в первые четыре-пять дней. Поскольку до этого десять дней пролежал на кровати. Однако я полторы недели хорошо потренировался, только что выиграл в паре, так что всё хорошо», — цитирует слова Медведева журналист Хосе Моргадо в Twitter.

После коронавируса россиянин уже сыграл на турнире АТР в Мадриде матч в парном разряде, в котором одержал победу.

Ранее сообщалось, что Медведев и Демолинер вышли во второй круг парного разряда турнира АТР в Мадриде.

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