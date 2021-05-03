Баскетболист «Лейкерс» Джеймс получил новую травму спустя два дня после возвращения

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рапторз» (114:121).
Баскетболист «Лейкерс» Джеймс получил новую травму спустя два дня после возвращения
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

36-летний форвард не сумел доиграть матч, покинув площадку в четвёртой четверти встречи из-за болей в правой лодыжке. 

В самом матче Леброн набрал 19 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач.

Для Джеймса поединок с «Торонто» стал вторым после того, как он вернулся на паркет из-за травмы, пропустив полтора месяца.

Ранее сын Трампа опубликовал резкий пост в адрес Джеймса.

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