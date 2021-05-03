Баскетболист «Лейкерс» Джеймс получил новую травму спустя два дня после возвращения
- Reuters
- © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports
36-летний форвард не сумел доиграть матч, покинув площадку в четвёртой четверти встречи из-за болей в правой лодыжке.
В самом матче Леброн набрал 19 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач.
Для Джеймса поединок с «Торонто» стал вторым после того, как он вернулся на паркет из-за травмы, пропустив полтора месяца.
Ранее сын Трампа опубликовал резкий пост в адрес Джеймса.