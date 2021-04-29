Сын Трампа опубликовал резкий пост в адрес Джеймса
- Reuters
«Леброн Джеймс: «Мы дошли до того, что девушка не может даже ударить ножом своих друзей!» — написал Трамп-младший в сториз на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию Джеймса.
Позднее Instagram удалил запись, что не понравилось Трампу-младшему.
«Пост удалён, так как не прошёл проверку», — написал он.
Напомним, что Джеймс жёстко раскритиковал полицейского, который застрелил 16-летнюю афроамериканку, бросавшуюся с ножом на окружающих. Игрок выложил фотографию полицейского и написал: «Ты следующий». Позднее он удалил запись.
Ранее сообщалось, что полицейский предложил Джеймсу встретиться один на один.