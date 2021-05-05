Женская сборная России одержала победу над командой Китая на ЧМ по кёрлингу

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Женская сборная России одержала восьмую победу подряд, обыграв национальную команду Китая в матче чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.
Женская сборная России одержала победу над командой Китая на ЧМ по кёрлингу
  • globallookpress.com

Встреча закончилась со счётом 8:4.

Для сборной России, возглавляющей турнирную таблицу кругового турнира, эта победа стала восьмой в восьми сыгранных матчах.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают скип Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Следующими соперницами россиянок станет команда Швеции. Игра состоится 5 мая.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки обыграли сборную Японии на ЧМ.

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