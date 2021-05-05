Женская сборная России одержала победу над командой Китая на ЧМ по кёрлингу
- globallookpress.com
Встреча закончилась со счётом 8:4.
Для сборной России, возглавляющей турнирную таблицу кругового турнира, эта победа стала восьмой в восьми сыгранных матчах.
В составе сборной России на чемпионате мира выступают скип Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Следующими соперницами россиянок станет команда Швеции. Игра состоится 5 мая.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки обыграли сборную Японии на ЧМ.