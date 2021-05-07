Дубль Кавани в ответ на три гола «Ромы» и ничья с «Арсеналом»: как МЮ и «Вильярреал» вышли в финал Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал» вышли в финал Лиги Европы. Подопечные бывшего главного тренера «Спартака» Унаи Эмери на выезде выдали нулевую ничью с «Арсеналом». При этом манкунианцы проиграли «Роме», но по сумме двух встреч прошли дальше. Главным героем противостояния стал нападающий английского коллектива Эдинсон Кавани, который в двух матчах забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Футбольный спектакль в Риме

В начале недели руководство «Ромы» объявило о расставании с Паулу Фонсекой: вне зависимости от результатов сезона летом португалец уступит место куда более именитому и успешному соотечественнику Жозе Моуринью. Громко хлопнуть дверью в Серии А у специалиста точно не получится, ведь выше пятого места подняться римлянам математически нереально. Поэтому красивый прощальный поклон оставалось оформить лишь ярким выступлением на международной арене.

Однако выезд в Манчестер в рамках первого полуфинального матча с «МЮ» обернулся кошмаром: помимо тотального перевеса соперника, приведшего к разгрому 2:6, гости потеряли из-за травм сразу трёх системообразующих исполнителей. И в ответном поединке имели лишь призрачные шансы не только на попадание в решающее противостояние, но и на сохранение своего доброго имени.

Тем не менее стартовые полчаса на «Олимпико» итальянцы действовали выше всяких похвал. Мотивация у хозяев зашкаливала настолько, что спустя 20 минут в их активе значилось пять ударов — столько же они нанесли за весь предыдущий матч с «МЮ». Причём проверявшие Давида де Хеа на прочность футболисты хозяев не повторялись: Педро, Генрих Мхитарян, Джанлука Манчини, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини били из неплохих позиций, полагаясь на исполнительское мастерство. Но голкипер манкунианцев поймал кураж и совершал такие сейвы, будто вновь вернулся в звёздные 2016-2018 годы.

К чести «Манчестера», паники в рядах команды не наблюдалось. Гости осознавали стратегический перевес, который получили на прошлой неделе, а потому терпеливо сдерживали давление оппонента. Сами же при владении прибегали к максимально простым решениям, чтобы избежать ошибок. Поскольку Уле-Гуннар Сульшер отказался от ротации состава (хотя манкунианцам на следующей неделе предстоит провести три матча за пять дней), связки футболистов в защите и в центре поля были максимально сыгранными. Тем самым риск при продвижениях мяча исключался. А ближе к перерыву «МЮ» осмелел настолько, что ногами Фреда стал выдавать даже нестандартные обостряющие пасы, один из которых привёл к голу.

Автором точного удара выступил Эдинсон Кавани, который в текущем сезоне в среднем каждые 100 минут принимает участие в голевой атаке. К слову, уругваец отличился и на «Олд Траффорд», став вторым после Томми Тейлора футболистом в европейской истории клуба, который на стадии полуфинала забивал на родном и на чужом стадионе.

Гол в раздевалку, очевидно, «прибил» римлян. Да и физически финальный отрезок матча играть им было сложновато: на поле вышел самый возрастной (в среднем 29 лет и 247 дней) состав «Ромы» за всё время выступления в ЛЕ и Кубке УЕФА.

Однако в перерыве Фонсека сумел реанимировать команду, что прежде всего позитивно отразилось на лидерах. После возвращения на поле с удвоенной энергией забегали Педро с Эдином Джеко, которые образовали связку, постоянно искавшую свободные зоны между линиями англичан, и заслуженно наработали на гол. Следом отошли от прямолинейных действий Пеллегрини с Кристанте — дальний удар последнего внезапно сделал «Рому» лидером.

Луч надежды на спасение, забрезживший перед итальянцами, грозил совсем уж ослепить «МЮ». Но гостей спас де Хеа, вытащивший из створа несколько сложнейших мячей. После чего старую футбольную истину «не забиваешь ты, забивают тебе» римлянам напомнил Кавани. Самый ценный игрок полуфинала дублем довёл количество мячей «Юнайтед» на этой стадии до восьми — столь высокой результативности в исполнении отдельно взятой команды не наблюдалось целых 20 лет. Кроме того, уругваец оказался лишь третьим — после Радамеля Фалькао и Пьера-Эмерика Обамеянга — игроком, который забил четыре и больше мячей в рамках полуфиналов ЛЕ.

Фонсеке оставалось лишь признать поражение. Он это сделал, но заменами всё же оставил отдельно взятый матч за «Ромой». 19-летний Никола Залевски спустя восемь минут после выхода на поле отметил дебют во взрослой команде точным ударом, который принёс римлянам победу. Правда, осадок от общего исхода полуфинала у болельщиков хозяев остался. Ведь выдай команда в Манчестере выступление хотя бы наполовину такое же яркое, как дома, Фонсека вполне мог бы завершить работу в «Роме» завоеванием континентального трофея.

Прагматичные нули в Лондоне

После четырёх вылетов на полуфинальной стадии «Вильярреал» наконец-то пробился в решающую битву за трофей. Этому предшествовали 90 изнурительных минут на «Эмирейтс», где команда Унаи Эмери старательно защищала домашнюю победу (2:1) недельной давности. Тренер, чаще всех побеждавший в ЛЕ, предпочёл не лезть на рожон, а взял за основу проверенную прагматичную модель «вам надо — вы и раскрывайтесь», отдав англичанам мяч. Гости же искали своё счастье в контратаках и ждали индивидуальных ошибок оппонентов. Тем более правый фланг «Арсенала» и персонально Эктор Бельерин выглядели весьма невнятно.

План сработал почти идеально: до перерыва «канониры» практически не подбирались к чужим воротам.

По системе ожидаемых голов они выдали лишь 0,19 мяча за тайм, а впервые потревожили Херонимо Рульи только на 25-й минуте. Как выяснилось впоследствии, это был единственный удар лондонцев в створ чужих ворот в первой половине встречи. При этом его автор, Обамеянг, касался мяча реже кого-бы то ни было на поле, включая вратарей.

Во второй половине встречи «Арсенал» выглядел поживее, но не настолько, чтобы забить мяч, который мог подарить болельщикам ещё один английский финал еврокубка. Да и без помощи Рульи вряд ли бы обстановка возле ворот «Вильярреала» накалилась. Голкипер то и дело провоцировал взрывоопасные ситуации у собственной штрафной неудачной игрой на выходе либо ошибочными выносами мяча в поле. К разочарованию хозяев, полумоментами никто из их дорогостоящих форвардов не воспользовался.

Гости к тому, чтобы огорчить Бернда Лено, были ближе. Однако где-то игроков «Вильярреала» подводила техника, а в некоторых моментах — собственная осторожность. Целый ряд быстрых атак требовалось завершать рисковыми обострениями, и тогда шансы открыть счёт стремились бы к 100%. Но вместо авантюрных решений испанцы перестраховывались и отдавали передачи назад чуть ли не из пределов чужой штрафной. После чего центральные защитники Рауль Альбиоль и Пау Торрес вновь принимались держать мяч на своей половине.

Но раз данная стратегия вывела «Вильярреал» в финал, её следует признать успешной. Как и отдать должное Эмери: пять раз команды под его руководством пробивались в полуфинал ЛЕ и неизменно проходили дальше. «Арсенал» же впервые с сезона-2015/16 не сыграет ни в одном кубковом финале как на внутренней, так и на международной арене.