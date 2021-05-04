Моуринью объяснил, почему согласился возглавить «Рому»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал подписание контракта с римским футбольным клубом «Рома».

«Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня в качестве руководителя этой великой команды, за то, что я стал частью их видения будущего клуба. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций «Ромы». Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы. Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, Рома!» — приводит слова Моуринью пресс-служба «Ромы».

Нынешний наставник «Ромы» Паулу Фонсека доработает до конца сезона-2020/21, после чего покинет команду.

Предыдущим клубом Моуринью был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», из которого он ушёл 19 апреля. В разное время португалец возглавлял такие команды, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Моуринью возглавит «Рому».