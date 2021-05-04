Моуринью возглавит «Рому»

Римский футбольный клуб «Рома» объявил о подписании контракта с португальским специалистом Жозе Моуринью.

Как сообщает пресс-служба «Ромы», соглашение с 58-летним португальцем рассчитано до лета 2024 года и вступит в силу по окончании текущего сезона.

Нынешний наставник «Ромы» Паулу Фонсека доработает до конца сезона-2020/21, после чего покинет команду.

Предыдущим клубом Моуринью был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», из которого он ушёл 19 апреля. В разное время португалец возглавлял такие команды, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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