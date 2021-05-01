СМИ: «Рома» интересуется форвардом «Зенита» Азмуном

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов итальянской «Ромы».
СМИ: «Рома» интересуется форвардом «Зенита» Азмуном
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, основным кандидатом на усиление линии атаки «Ромы» является форвард «Марселя» Аркадиуш Милик. Азмун рассматривается в качестве одного из запасных вариантов.

26-летний иранец играет за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом истекает в 2022 году. В текущем сезоне чемпионата России Азмун провёл 22 матча и забил 16 мячей.

Ранее «Зенит» пошутил над ЦСКА в связи с совместным заявлением Sports.ru и «Чемпионата».

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