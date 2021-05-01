СМИ: «Рома» интересуется форвардом «Зенита» Азмуном

Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов итальянской «Ромы».

Об этом сообщает TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, основным кандидатом на усиление линии атаки «Ромы» является форвард «Марселя» Аркадиуш Милик. Азмун рассматривается в качестве одного из запасных вариантов.

26-летний иранец играет за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом истекает в 2022 году. В текущем сезоне чемпионата России Азмун провёл 22 матча и забил 16 мячей.

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