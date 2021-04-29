Поход Сульшера за первым трофеем в МЮ и противостояние Эмери и Артеты: чем интересны полуфиналы Лиги Европы

В четверг, 29 апреля, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» примет «Рому» и постарается сделать очередной шаг к завоеванию дебютного трофея с Уле-Гуннаром Сульшером во главе команды. В свою очередь, римляне попытаются взять у соперника реванш за унизительное поражение 14-летней давности. А Унаи Эмери во главе «Вильярреала» встретится со своим бывшим коллективом — «Арсеналом» — и померится силами с другим испанским тренером Микелем Артетой.

«Рома» хочет спасти сезон, Сульшер — взять первый трофей

Манкунианцев смело можно назвать главным претендентом на победу в Лиге Европы. Команда в 2021-м демонстрирует неплохие результаты, идёт на втором месте в турнирной таблице АПЛ и выбила из еврокубка поочерёдно «Реал Сосьедад», «Милан» и «Гранаду». Правда, последняя неделя вышла для «Манчестер Юнайтед» непростой. Сперва клуб объявил о присоединении к Суперлиге, но через пару дней вместе с другими представителями АПЛ изменил своё решение, что привело к объявлению об отставке вице-президента клуба Эда Вудворда. А затем подопечные Уле-Гуннара Сульшера разошлись миром с «Лидсом» (0:0) и прервали пятиматчевую победную серию в национальном чемпионате.

Однако это ничто на фоне проблем «Ромы», чьи дела идут куда хуже. В последних семи встречах Серии А римляне одержали лишь одну победу и выпали из зоны еврокубков. Причём их отставание от ближайшего конкурента «Лацио» составляет шесть очков, а у соперника есть ещё и игра в запасе. Иными словами, у подопечных Паулу Фонсеки остаётся единственная возможность спасти сезон, а заодно пробиться сразу в Лигу чемпионов — выиграть Лигу Европы.

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При этом в ЛЕ дела команды идут несравнимо лучше. В шести матчах плей-офф она одержала пять побед, поочерёдно преодолев сопротивление «Браги» (3:1, 2:0), «Шахтёра» (3:0, 2:1) и «Аякса» (1:1, 2:1). Теперь римляне имеют возможность впервые за 30 лет пробиться в финал Еврокубка. В 1991-м они добрались до решающего противостояния Кубка УЕФА, но потерпели поражение от «Интера» по сумме двух встреч.

Удивительно, что нынешних результатов на международной арене «Роме» удалось добиться, несмотря на эпидемию травм, последствия которой ощущаются до сих пор. В частности, в первом матче с «МЮ» итальянскому коллективу точно не помогут Николо Дзаньоло, Педро и Риккардо Калафьори. Плюс дисквалификацию получил центральный защитник Джанлука Манчини. Не будет возможности использовать оптимальный состав и у англичан. Встречу из-за повреждений колена пропустят Фил Джонс и Антони Марсьяль.

Зато у римлян находятся в строю Борха Майораль и Эдин Джеко, которые на двоих забили 11 мячей в текущем сезоне Лиги Европы. 35-летний босниец является максимально неудобным форвардом для «МЮ». Дело в том, что за всю карьеру он противостоял сопернику девять раз и забил в его ворота семь мячей и отдал две результативные передачи в составе «Вольфсбурга» и «Манчестер Сити». Теперь ветеран имеет шанс помочь «Роме».

Тем не менее «МЮ» всё равно остаётся явным фаворитом пары. На стороне команды и статистика. Например, в трёх последних противостояниях в плей-офф еврокубков с итальянскими коллективами «красные дьяволы» оказывались сильнее. На «Олд Траффорд» же, где и состоится первый матч, хозяева в восьми последних встречах с соперниками, представляющими Апеннинский полуостров, потерпели лишь одно поражение.

«Рома», напротив, в Англии не знает побед больше 20 лет. В феврале 2001-го римляне обыграли «Ливерпуль» с минимальным счётом в 1/8 финала Кубка УЕФА, но вылетели из турнира. С тех пор команда здесь потерпела восемь поражений при четырёх ничьих.

Любопытно, что до 2007-го пути столичного коллектива с «МЮ» ни разу не пересекались. Зато после они провели между собой шесть матчей за два года. И вряд ли в Италии их поминают добрым словом. Весной 2007-го оппоненты встретились в четвертьфинале ЛЧ. Дома итальянцы одержали победу — 2:1, однако на выезде потерпели унизительное поражение со счётом 7:1. Причём данный поединок стал последним в еврокубках для Сульшера в качестве действующего футболиста.

В следующем розыгрыше ЛЧ соперники попали в одну группу, и «МЮ» дома добился победы с минимальным счётом, а на выезде довольствовался ничьей — 1:1. Наконец, в четвертьфинале жребий вновь свёл их воедино. Подопечные Алекса Фергюсона опять оказались сильнее (1:0, 2:0) и в итоге выиграли турнир.

Эмери против бывшей команды и тренера-соотечественника

Честь Англии в полуфинале Лиги Европы также будет отстаивать «Арсенал». При этом лондонцы, в отличие от «МЮ», проводят куда менее успешный сезон. В турнирной таблице АПЛ они занимают лишь десятое место, а потому единственная возможность пробиться в еврокубки для них — победа в турнире, до которой осталось три шага.

Причём предыдущие противостояния в плей-офф получились для «канониров» непростыми, хотя они не встречались с соперниками из ведущих европейских чемпионатов. Сначала им пришлось совершить запоминающийся камбэк в домашнем матче с «Бенфикой» — 3:2. Затем не без труда был пройден «Олимпиакос» (0:1, 3:1). Наконец, 13-кратный чемпион Англии в первой четвертьфинальной встрече умудрился дома сыграть вничью со «Славией» — 1:1. Правда, в Чехии подопечные Микеля Артеты забили в ворота пражан четыре безответных мяча, но осадок остался.

«Вильярреал» станет для них куда более серьёзным оппонентом. Пусть в Примере команда выступает не слишком удачно, зато в ЛЕ одержала 11 побед в 12 матчах при одной ничьей. В плей-офф она не оставила шансов «Зальцбургу» (2:0, 2:1), киевскому (2:0, 2:0) и загребскому «Динамо» (1:0, 2:1). А Жерар Морено отметился в этих встречах шестью голами.

Но куда большее внимание привлекает фигура главного тренера Унаи Эмери. В 2018-м он сменил на посту наставника «Арсенала» — самого Арсена Венгера. Однако полуторогодовалое сотрудничество испанца с лондонцами получилось не слишком успешным. Под его руководством они заняли лишь пятое место в АПЛ и уступили в финале ЛЕ «Челси» — 1:4. В конце ноября 2019-го Эмери отправили в отставку.

Любопытно, что его место занял другой испанский наставник — Микель Артета. Таким образом, в полуфинале болельщиков ждёт интересное тренерское противостояние. Однако сам Унаи подчеркнул, что не держит зла на бывший коллектив.

«Моя работа в «Арсенале» уже в прошлом. Я должен быть благодарен «канонирам». Помню много хорошего о времени, проведённом там. Микель Артета и «Арсенал» — идеальная пара. Это превосходный тренер. Ярко видна его индивидуальность и чёткая стратегия», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА,

Вторая дополнительная интрига противостояния заключается в желании «Вильярреала» взять реванш за два поражения в плей-офф ЛЧ. Особенно обидной получилась неудача в полуфинале турнира в 2006-м. Тогда «канониры» дома одержали победу с минимальным счётом, а дома разошлись с соперником миром — 0:0. При этом хозяева в концовке заработали пенальти, но Йенс Леманн парировал удар Хуана Романа Рикельме.

Три года спустя ситуация повторилась уже в четвертьфинале. Встреча в Испании завершилась вничью — 1:1, а в Англии лондонцы вовсе разгромили оппонента — 3:0. Теперь «Вильярреал» имеет возможность не только отомстить им, но и впервые в истории стать участником решающего противостояния еврокубка. Ранее команда дважды доходила до полуфинала ЛЕ, но в обоих случаях терпела поражения: в 2011-м от «Порту» (3:2, 1:5), а в 2016-м от другой английской команды «Ливерпуля» (1:0, 0:3).

Возможно, присутствие на посту главного тренера Эмери, который трижды завоёвывал данный трофей с «Севильей» и добирался до финала с «Арсеналом», наконец, поможет «Вильярреалу» сделать важный шаг.