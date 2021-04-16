Артета: «Арсеналу» будет сложно с «Вильярреалом» в полуфинале ЛЕ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы над пражской «Славией» в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА поделился ожиданиями от противостояния с испанским «Вильярреалом» в полуфинале турнира.

«Нам еще многое предстоит сделать, есть вещи, в которых мы можем стать лучше. У нас действительно есть желание прогрессировать, становиться всё лучше с каждым днем. Нам будет сложно, а Унаи Эмери — это, возможно, самый успешный тренер в истории турнира», — приводит слова Артеты BBC.

В первом полуфинальном матче, который пройдёт 29 апреля, «Арсенал» сыграет «Вильярреалом» на «Эль-Мадригал». Ответная игра состоится на «Эмирейтс» 6 мая.

Ранее сообщалось, что Эмери в шестой раз за карьеру вывел команду в полуфинал Лиги Европы.