«Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в 1/2 финала ЛЕ

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Римская «Рома» сыграла вничью с амстердамским «Аяксом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 1:1.

За «Аякс» на 49-й минуте забил Брайан Бробби. На 57-й минуте арбитр встречи после просмотра VAR отменил гол Душана Тадича из-за нарушения правил в начальной фазе атаки нидерландской команды

«Рома» ответила голом Эдина Джеко на 72-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей 3:1 (2:1) «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» обыграл загребское «Динамо» и вышел в полуфинал ЛЕ.

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