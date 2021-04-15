«Вильярреал» обыграл загребское «Динамо» и вышел в полуфинал ЛЕ
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Вильярреалу» принесли голы Пако Алькасера, забившего на 36-й минуте, и Жерара Морено, отличившегося на 43-й.
«Динамо» на 74-й минуте ответило голом Мислава Оршича.
Таким образом, по сумме двух матчей 3:0 (2:0) «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что МЮ на «Олд Траффорд» победил «Гранаду» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.