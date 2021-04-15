«Вильярреал» обыграл загребское «Динамо» и вышел в полуфинал ЛЕ

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Испанский «Вильярреал» одержал победу над загребским «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
«Вильярреал» обыграл загребское «Динамо» и вышел в полуфинал ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Вильярреалу» принесли голы Пако Алькасера, забившего на 36-й минуте, и Жерара Морено, отличившегося на 43-й.

«Динамо» на 74-й минуте ответило голом Мислава Оршича.

Таким образом, по сумме двух матчей 3:0 (2:0) «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что МЮ на «Олд Траффорд» победил «Гранаду» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы.

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