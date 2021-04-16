Фонсека высказался о победе «Ромы» над «Аяксом» в четвертьфинале ЛЕ

Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над амстердамским «Аяксом» в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА и поделился ожиданиями от противостояния с английским «Манчестер Юнайтед» в полуфинале турнира.

«В Амстердаме, мне кажется, у нас было больше проблем в обороне. Сегодня мы в основном контролировали игру «Аякса». У них очень умелая команда, но мы здорово сыграли в защите. Мы действовали прагматично, понимая, что владеем преимуществом после первой игры, и, думаю, этот подход себя оправдал», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Он отметил, что для него полуфинал с МЮ станет первым в его тренерской карьере противостоянием в 1/2 финала еврокубкового турнира.

«И поэтому я горжусь успехом, особенно если учесть, что «Рома» представляет Италию в одиночку. Мы гордимся этим», — добавил специалист.

«Рома», на своём поле сыграла вничью с амстердамским «Аяксом» (1:1), и по сумме двух матчей (3:2) пробилась в 1/2 финала где сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Первая игра состоится 29 апреля на «Олд Траффорд», а ответная — на «Стадио Олимпико» 6 мая.

Ранее Сульшер, говоря о полуфинале с «Ромой», заявил, что раньше МЮ хорошо играл против итальянских клубов.