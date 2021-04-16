Сульшер — о полуфинале ЛЕ с «Ромой»: раньше МЮ хорошо играл против итальянских клубов

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтде» Уле-Гуннар Сульшер после победы над испанской «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА поделился ожиданиями от противостояния с римской «Ромой» в полуфинале турнира.
Сульшер — о полуфинале ЛЕ с «Ромой»: раньше МЮ хорошо играл против итальянских клубов
  • Reuters

«Я видел не слишком много матчей «Ромы». Я знаю, что она провела два хороших матча с «Аяксом», умеет хорошо защищаться, как это принято у итальянских команд. Ну и все мы знаем Эдина Джеко — любой заброс мяча в штрафную таит опасность, когда он там. Мы с нетерпением ждем матчей. Мы в полуфинале. Впереди настоящая европейская битва, поскольку «Рома» — команда с богатой историей. Раньше мы хорошо играли против итальянских клубов. Мы надеемся выйти в финал. Было бы здорово выиграть трофей в конце этого сезона», — приводит слова Сульшера BBC.

В первом полуфинальном матче, который пройдёт 29 апреля, «Манчестер Юнайтед» примет «Рому» на «Олд Траффорд». Ответная игра состоится на «Стадио Олимпико» 6 мая.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» и МЮ — единственные полуфиналисты ЛЕ, не проигравшие ни одного матча в турнире.

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