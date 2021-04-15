«Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы

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Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над пражской «Славией» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
«Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Арсеналу» принесли голы Николя Пепе, забившего на 18-й минуте, Александра Ляказетта, реализовавшего пенальти на 21-й и забившего с игры на 77-й, а также Букайо Сака, отличившегося на 24-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей 5:1 (1:1) «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик  Обамеянг заразился малярией.

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