«Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу «Арсеналу» принесли голы Николя Пепе, забившего на 18-й минуте, Александра Ляказетта, реализовавшего пенальти на 21-й и забившего с игры на 77-й, а также Букайо Сака, отличившегося на 24-й минуте.
Таким образом, по сумме двух матчей 5:1 (1:1) «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией.