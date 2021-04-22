«Только выиграли от этого»: МОК разрешил российским спортсменам использовать фрагмент концерта Чайковского вместо гимна

МОК одобрил фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского в качестве замены гимну России для отечественных спортсменов. Теперь эта музыка будет звучать на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По мнению известного актёра и певца Михаила Боярского, страна только выиграла от такого решения. Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что мелодия однозначно будет ассоциироваться с россиянами.

«Музыка одобрена МОК для ОКР и может быть использована для всех чемпионатов мира»

В четверг, 22 апреля, российские спортсмены узнали, какая композиция в ближайшее время будет исполнена в честь их побед на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В службе информации ОКР сообщили, что МОК одобрил использование в этом качестве фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

В Международном олимпийском комитете подтвердили, что эта музыка будет теперь звучать на всех торжественных процедурах с участием отечественных атлетов.

«Музыка одобрена МОК для Олимпийского комитета России (ОКР) и может быть использована для всех чемпионатов мира. На альтернативной основе международные федерации могут использовать их собственный гимн, если это необходимо», — приводит слова пресс-службы комитета «Р-Спорт».

В конце 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским атлетам в ближайшие два года выступать под флагом и с гимном РФ. В качестве замены гимна ОКР в январе предложил известную песню военных лет «Катюша», однако CAS спустя два месяца запретил использование данной композиции, поскольку она якобы напрямую ассоциируется с Россией.

Что касается фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, то он уже звучал в честь побед россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку в феврале и марте. Его же болельщики могли услышать во время первенства планеты по фигурному катанию в апреле. В других видах спорта, например на ЧМ по лыжным видам в Германии, организаторы включали гимн FIS.

«Во всём мире отлично знают эту музыку»

Решение МОК в России в основном встретили с одобрением. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а в настоящий момент депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что члены Международного Олимпийского комитета расписались бы в отсутствии культуры, если бы запретили и этот вариант.

«Первый концерт Чайковского — мировое достояние, а не принадлежит только России, хотя несомненно ассоциируется с русскими. Но думаю, в наш адрес и даже в адрес МОК полетят какие-то копья, раз они это согласовали. Опять назовут фарсом, как было с нашей формой. Утверждение первого концерта Чайковского — не то чтобы победа, но лучшее, что можно было выжать из решения CAS», — приводит слова Журовой «Р-Спорт».

В свою очередь, почётный президент ОКР Александр Жуков назвал решение МОК «приятной новостью». По его словам, Первый концерт Чайковского хорошо звучал на недавнем первенстве планеты по фигурному катанию.

«Во всём мире отлично знают эту музыку, будет понятно, в честь какой страны она исполняется», — заявил Жуков.

А известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что великая композиция даже заставит «злиться наших недругов».

«Чайковский — всемирно известный российский композитор, и это прекрасное решение. Я его только приветствую... Ассоциация с нашей страной при прослушивании этой музыки в любом случае будет возникать, символика наша тоже будет присутствовать… Главное, чтобы Олимпийские игры состоялись и не было никаких разговоров», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Наконец, легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова напомнила, что первой предложила использовать фрагмент концерта Чайковского в качестве мелодии для российских спортсменов. По её мнению, данную композицию в мире знают даже лучше, чем гимн страны.

Впрочем, вердиктом МОК остались довольны далеко не все. Например, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подчеркнула, что гимн отечественным атлетам не заменит ничто.

«Гимн есть гимн! Олимпийский комитет старается тактично выйти из ситуации, в которую их поставило WADA. Но обсуждать надо не это, а результаты и победы», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Разделил точку зрения прославленной фигуристки и её коллега по Госдуме Игорь Лебедев. По его словам, необходимость после побед на международных соревнованиях прослушивать постороннюю композицию унижает россиян.

«Когда наш спортсмен будет стоять на пьедестале почёта, два его соперника будут слушать свой гимн, а он — песню из балета или «Катюшу», или не дай бог, чечётку — всё это унижает. В первую очередь, унижает достоинство спортсмена и страны. Но другого выхода у нас нет, суд это принял... Что согласовали, то и согласовали. Для нас главное — участие и хороший результат, а какая там будет играть мелодия, просто плевать, хоть со смартфона включите. Главное — увидеть наших спортсменов на пьедестале почёта», — заявил депутат.

«Нет ни одного человека на Земле, который хотя бы раз в жизни не слышал эту легендарную музыку»

Среди людей искусства мнения касательно выбора Первого концерта Чайковского также разделились. Но большинство всё-таки поддержало его. Так, известный пианист Денис Мацуев, как и Тарасова, признался, что ещё до обсуждения «Катюши» предлагал данный вариант

«В некоторых странах, таких как Япония и Китай, доходит до того, что его первая часть является культовой. Думаю, нет ни одного человека на Земле, который хотя бы раз в жизни не слышал эту легендарную музыку», — объяснил Мацуев.

Однако пианист считает, что прежде чем использовать композицию на церемониях награждения международных спортивных мероприятий, её необходимо доработать, чтобы она приобрела завершённость.

«Я бы сделал более правильную купюру, нежели та, которая играла на чемпионате мира по фигурному катанию. Не знаю точный хронометраж, сколько должен звучать гимн, но тот вариант выглядел не совсем оконченным, думаю, его нужно ещё доработать. Концерт Чайковского полностью идёт 35 минут, мы понимаем, что речь идёт о главной теме, но есть некая незавершенность, кусок взят не совсем профессионально», — добавил Мацуев.

В свою очередь, актёр и музыкант Михаил Боярский назвал Чайковского гениальным композитором и подчеркнул, что Россия только выиграла от такого вердикта МОК.

«Замечательно… В любом случае, его музыка намного лучше, чем какая-то другая. Мы только выиграли от этого. Почему? Музыка гениальная, ответ простой. По сравнению с другими, Чайковский — это божественная музыка. Всё остальное — так, земные подделки», — отметил Боярский.

А по мнению певца Льва Лещенко, композицию легендарного композитора во всём мире знает больше людей, чем гимн СССР.

«Она очень величественна и патриотична. Мне не обидно, что не сыграет гимн. Его уже не будет, надо с этим смириться. Но его замена абсолютно достойная», — заметил Лещенко.

Однако нашлись и те, кто выбор Международного Олимпийского комитета не одобрил. В частности, по словам известного композитора Юрия Лозы, данный фрагмент при всём желании невозможно напевать.

«Полная ерунда! Нужно же рот открывать хоть под что-то... Хорошо Чайковского взяли. Но надо к нему слова придумать какие-нибудь. Нужно трёх-четырёх поэтов посадить, чтобы они придумали текст. Не обязательно упоминать Россию. Просто: «Славься страна», — подытожил Лоза.