Стало известно, какая музыка заменит гимн России на ЧМ по конькобежному спорту

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила, какая музыка будет звучать на церемониях награждения российских спортсменов на предстоящих чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

«Первый концерт Чайковского, вступление — этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU) и будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку», — приводит слова Барышевой ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдёт в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля, а мировое первенство по шорт-треку — с 5 по 7 марта в Дордрехте.



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