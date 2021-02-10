Стало известно, какая музыка заменит гимн России на ЧМ по конькобежному спорту

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила, какая музыка будет звучать на церемониях награждения российских спортсменов на предстоящих чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.
Стало известно, какая музыка заменит гимн России на ЧМ по конькобежному спорту
  • РИА Новости

«Первый концерт Чайковского, вступление — этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU) и будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку», — приводит слова Барышевой ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. 

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдёт в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля, а мировое первенство по шорт-треку — с 5 по 7 марта в Дордрехте. 

Ранее сообщалось, что «Катюша» не будет гимном России на ЧМ по хоккею.

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