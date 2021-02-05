Глава IIHF: «Катюша» не будет гимном России на ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал информацию, согласно которой популярная песня «Катюша» заменит гимн России на предстоящем чемпионате мира в Латвии.

«Что будет исполняться — мы ещё обсудим с Федерацией хоккея России. Может, это будет гимн IIHF, может, вообще ничего звучать не будет. На Олимпиаде мы играем гимн лишь после финала — в честь победителя, он не исполняется после каждого матча, так что эта тема ещё будет обсуждаться. 15 марта у нас совет, там обсудим. Но «Катюша» не будет гимном России. У страны слишком великий и известный гимн, чтобы заменять его любой песней», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила заменить национальный гимн известной композицией «Катюша».

Изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов предложил использовать похоронный марш вместо «Катюши» как замену российского гимна на ОИ и ЧМ.