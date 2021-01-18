Тихонов предложил использовать похоронный марш вместо «Катюши» как замену российского гимна на ОИ и ЧМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал предложение заменить популярной песней «Катюша» гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я считаю, что это предложили абсолютно безграмотные люди. Идиотизм полный! С «Катюшей» шли от Сталинграда до Берлина, а эти опозорились с допингом. Лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, биатлон изгнаны из международных федераций. И с «Катюшей» выходить на пьедестал? Совесть потеряли совсем. Безграмотные болваны — те, кто это предложил. Я бы предложил похоронный марш», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Он отметил, что осознаёт, что наиболее известный похоронный марш не является российской композицией, а одной из частей Второй сонаты польского композитора Фридерика Шопена.

«Я это понимаю, но большего они не заслуживают», — добавил Тихонов.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила заменить национальный гимн известной композицией «Катюша».

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене высказалась против использования «Катюши» вместо гимна России на Олимпиадах и чемпионатах мира.