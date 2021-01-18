Ласицкене высказалась против «Катюши» на Олимпиаде
- РИА Новости
Она также высказала мнение, что вопрос музыкальной композиции для Игр в настоящий момент не является главным для российского спорта.
«Катюша» — это великая песня о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счёту является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать. У «Катюши» есть своё предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Ранее тренер сборной заявила, что гимнастка Дарья Спиридонова больше не может выступать на высоком уровне.