Ласицкене высказалась против «Катюши» на Олимпиаде

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выступила против использования «Катюши» в качестве замены гимна России на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене высказалась против «Катюши» на Олимпиаде
  • РИА Новости

Она также высказала мнение, что вопрос музыкальной композиции для Игр в настоящий момент не является главным для российского спорта.

«Катюша» — это великая песня о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счёту является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать. У «Катюши» есть своё предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ранее тренер сборной заявила, что гимнастка Дарья Спиридонова больше не может выступать на высоком уровне.

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