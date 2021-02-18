«Катюша» не будет заменять гимн России на ЧМ по лыжным гонкам

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение не использовать популярную песню «Катюша» вместо гимна России на предстоящем чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
«Катюша» не будет заменять гимн России на ЧМ по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

По словам представителя FIS, которые передаёт ТАСС, в честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна организации.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила заменить национальный гимн известной композицией «Катюша».

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее были объявлены составы женской и мужской сборных России на чемпионат мира по лыжным гонками.

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